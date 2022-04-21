Вчера по гуманитарному коридору из Мариуполя удалось выехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас едут в Васильевку. Скоро их ждут в Запорожье. Сегодня, 21 апреля, продолжится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя.

Об этом сообщает вице-премьер Ирина Верещук в Telegram-канале.

Посадка на автобусы будет проводиться на бульваре Шевченко на кольце у ТЦ "Порт-Сити" в 14:00.

"Ситуация с безопасностью сложная. Могут быть изменения. Прошу следить за официальными сообщениями", - написала Верещук.

Карту, на которой обозначена точка сбора, в Telegram-канале ранее публиковал Мариупольский горсовет.

Напомним, вчера планировалось эвакуировать 6 000 человек.

Однако, как планировалось, не получилось вывезти людей. Верещук обвинила россиян в срыве работы гуманитарного коридора из Мариуполя. Позже Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил ее заявление, что именно "сработало не так, как планировалось", с эвакуацией.

В Минобороны РФ же заявили, что никто гуманитарным коридором вчера так и не воспользовался - ни гражданские лица, ни украинские военные, которым Россия предлагает сдаться в плен.

Вместе с тем, сообщалось, что страны НАТО могут принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".