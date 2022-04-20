Гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось. Россияне продолжали обстрелы во время объявленного режима тишины.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

По ее словам, из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.

Также "из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства" оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых, рассказала Верещук.

"Завтра с утра мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении", - добавила она.

Ранее мы публиковали видео, что эвакуационные автобусы из Мариуполя доехали до Орехова.

Ранее Лавров дал понять, что Россия не пойдет на уступки по Мариуполю.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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