Страны - союзники по НАТО могут принять участие в организации безопасного выхода мирных жителей из Мариуполя.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заместителя госсекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд.

"Была некоторая надежда, что россияне могут разрешить" безопасный выход для мирных жителей и раненых солдат из Мариуполя, заявила представитель Госдепартамента США, добавив, что, по ее пониманию, "если это произойдет, к процессу подключатся союзники по НАТО".

Однако такая договоренность "ранее несколько раз срывалась", и в конечном итоге именно россияне должны разрешить безопасный выход, отметила Нуланд.

По ее словам, осада Мариуполя говорит "о жестокости этой войны" и военных преступлениях, которые совершает Владимир Путин.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что к эвакуации из Мариуполя хотела подключиться Турция.

Как писала "Страна", мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что эвакуация в Мариуполе уже идёт. Так, на сегодня согласован гуманитарный коридор из Мариуполя для женщин, детей и пожилых людей.

Также он утверждает, что масштабы трагедии в городе в 10 раз превзойдут Бучу.