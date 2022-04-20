В Мариуполе из-за постоянных обстрелов разрушено 90% всей инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко. По его словам в осажденном городе сложилась ситуация, которая может оказаться раз в 10 страшнее, чем в Буче.

"60% этой инфраструктуры повреждена прямым попаданием снаряда, 40% жилого фонда уже не подлежит восстановлению. В такой ситуации люди живут. И все, кто выезжает из города, говорят только одно: "Если вы хотите представить, что такое ад, достаточно посетить Мариуполь. И если вам страшно в Буче, то умножьте на 10 - это будет Мариуполь", - рассказывает Бойченко.

По его словам, на сегодняшний день в городе осталось 100 тысяч жителей, которые нуждаются в эвакуации.

Напомним, в ЕС прогнозируют скорый захват Мариуполя и также считают, что число жертв там превзойдет трагедию Бучи.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".