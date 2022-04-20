Войска РФ могут захватить Мариуполь в течение нескольких дней. Об этом заявил еврочиновник на условиях анонимности Reuters.

По словам собеседника, ожидается, что в Мариуполе может быть больше жертв, чем в Буче.

"Мы ожидаем полного разрушения города и многочисленных жертв среди гражданского населения в Мариуполе", - заявил анонимный чиновник.

Напомним, что сейчас "Азовсталь" остаётся последним крупным очагом сопротивления украинских сил в городе.

По утверждению России, больше в городе контролируемых Украиной зон не осталось. По другим данным, ещё остаётся зона сопротивления в Приморском районе города.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.