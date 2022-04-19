Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение. Он заявил, что если бы Украине дали то оружие, которое ей нужно, то страна уже закончила бы войну. А оружие, которое поступит в ближайшие недели, спасет тысячи жизней.

Также в обращении президент сообщил, что сейчас на территории Украины и возле наших границ сосредоточена почти вся боеспособная армия оккупанта. По его данным, интенсивность огня российских войск на Харьковском направлении, на Донбассе, в Днепропетровской области значительно возросла. Противник обстреливает гражданскую инфраструктуру.

Что касается ситуации в Мариуполе, то она не изменилась. Россияне не дают организовать гуманитарные коридоры. Москва молчит на предложение Киева об обмене, которое спасет украинских военных и мирных жителей Мариуполя.

Между тем в оккупированных городах юга у россиян нет поддержки. На их сторону перешли только маргиналы.

Зеленский рассказал, что провел совещание с представителями Верховной Рады. На нем обговорили план работы парламента, в частности, продолжение о военном положении.

Также президент поговорил с премьером Нидерландов. Стороны договорились о поставках тяжелого вооружения.

Еще Зеленский пообщался с главой Еврокомиссии о гуманитарных потребностях Украины.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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