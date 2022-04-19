В новом обращении Зеленский объяснил украинцам, почему до сих пор страна не закончила войну
Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение. Он заявил, что если бы Украине дали то оружие, которое ей нужно, то страна уже закончила бы войну. А оружие, которое поступит в ближайшие недели, спасет тысячи жизней.
Также в обращении президент сообщил, что сейчас на территории Украины и возле наших границ сосредоточена почти вся боеспособная армия оккупанта. По его данным, интенсивность огня российских войск на Харьковском направлении, на Донбассе, в Днепропетровской области значительно возросла. Противник обстреливает гражданскую инфраструктуру.
Что касается ситуации в Мариуполе, то она не изменилась. Россияне не дают организовать гуманитарные коридоры. Москва молчит на предложение Киева об обмене, которое спасет украинских военных и мирных жителей Мариуполя.
Между тем в оккупированных городах юга у россиян нет поддержки. На их сторону перешли только маргиналы.
Зеленский рассказал, что провел совещание с представителями Верховной Рады. На нем обговорили план работы парламента, в частности, продолжение о военном положении.
Также президент поговорил с премьером Нидерландов. Стороны договорились о поставках тяжелого вооружения.
Еще Зеленский пообщался с главой Еврокомиссии о гуманитарных потребностях Украины.
Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.
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