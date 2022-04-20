Сотни мужчин были замечены в очереди перед посольством России в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Это может свидетельствовать о наборе местных наемников РФ на войну в Украине.

Об этом пишет The Addis Standard.

Вместе с тем, в российском посольстве заявили, что не занимаются набором военных и утверждают, что мужчины, выстроившиеся у посольства хотели "проявить солидарность" с РФ.

Мужчины стоят у здания посольства РФ в Аддис-Абебе. Фото: addisstandard.com

Ранее сообщалось, что от 20% до 40% российских контрактников отказываются повторно воевать в Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.