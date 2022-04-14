От 20% до 40% российских контрактников отказываются повторно воевать в Украине - расследователи
От 20 до 40% контрактников, которые повоевали в Украине и были выведены в Россию, отказываются повторно идти в бой.
Такие данные привел основатель российской расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.
По его данным, ни одного отказника в России на данный момент не удалось привлечь к уголовной ответственности. По его словам, "дезертирством" считается лишь бегство с поля боя или коллаборация с противником.
Отказ от повторного участия в "спецоперации" - это неисполнение приказа, негативные последствия которого еще нужно доказать, чтобы вменить отказнику статью УК.
Ранее разведка Британии сообщила, что солдаты РФ в Украине отказываются выполнять приказы и случайно сбили свой самолет.
Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.
Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.
Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.