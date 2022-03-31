По данным главы британской разведывательной службы GCHQ, некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, оставляли на поле боя технику и случайно сбили один из собственных самолетов.

Об этом пишет Reuters.

Глава штаба правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что президент РФ Владимир Путин "в значительной степени переоценил" возможности вооруженных сил России.

"Мы считаем, что советники Путина боятся сказать ему правду", - сказал Флеминг.

Ссылаясь на новые разведданные, Флеминг сообщил о наличии доказательств того, что у российских солдат низкий моральный дух и они плохо экипированы.

Напомним, по данным Пентагона, силы армии России из-под Киева и Сум перегруппировываются и направляются в Беларусь.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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