Россия считает, что вся ответственность за успех мирных переговоров и ситуацию в Мариуполе лежит на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с главой МИД Турции Мевютом Чавушоглу.

Его слова передают РИА Новости.

"Исход переговоров РФ и Украины полностью зависит от готовности украинской власти учесть требования Москвы", - заявил Лавров.

По Мариуполю, где Турция предлагала помочь с эвакуацией людей, Лавров дал понять, что на уступки Россия не пойдет.

"Вся ответственность за сложную гуманитарную ситуацию в районах боевых действий лежит на украинских праворадикальных националистических батальонах, которые используют гражданское население в качестве "живого щита" и отказываются воспользоваться гуманитарными коридорами, регулярно предоставляемыми российскими военными", - утверждает глава МИД РФ.

Ранее Зеленский заявил, что готов обменять российских военнопленных на спасение людей в Мариуполе.

Также Нуланд говорила, что страны НАТО могут принять участие в эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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