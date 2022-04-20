В России на космодроме "Плесецк" произведен первый испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", способной нести ядерные боеголовки.

В РФ утверждают, что она может преодолеть любые перспективные системы противоракетной обороны.

Президент РФ Владимир Путин уже связал это испытание с текущими событиями и пригрозил Западу.

"Это действительно уникальное оружие заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - заявил Путин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал мир готовиться к ядерному удару со стороны России. При этом в Пентагоне не видят ядерной угрозы со стороны России в ближайшее время.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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