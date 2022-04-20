На период действия режима военного положения использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей.

Об этом сообщают в глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Таким образом власти отменили прежние ограничения.

Напомним, на днях интернет-провайдеры получили письма от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций.

В них, в частности, говорится, что терминалы Starlink (спутниковый интернет от Илона Маска) не разрешается использовать гражданам, а все уже подключенные терминалы Starlink предлагается взять на учет, предварительно уточнив, зачем пользователю спутниковый интернет.

28 февраля в нашу страну поставили первую партию терминалов Starlink. Сразу систему спутникового интернета получил Приватбанк, почти 600 станций - медицинские учреждения.

Мы ранее разбирались, как и за сколько украинцы могут подключиться к интернету Starlink.

Кроме того, сообщали, Starlink Илона Маска откроет представительство в Украине.