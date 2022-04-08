В Украину идут все новые и новые поставки оборудования для спутникового интернета Starlink.

Мы уже писали, что буквально с начала войны компания Илона Маска SpaceX расширила покрытие сервиса Starlink на Украину. Причем это произошло буквально за день — глава Минцифры Михаил Федоров написал в Twitter Маску и тот сразу же отреагировал. 28 февраля в нашу страну поставили первую партию терминалов Starlink, с тех пор оборудование завозят регулярно. К примеру, систему спутникового интернета получил Приватбанк, почти 600 станций — медицинские учреждения.

Агентство США по международному развитию USAID отчиталось, что по программе в партнерстве со SpaceX передало украинскому правительству пять тысяч терминалов Starlink.

То есть если на старте поставок оборудования в украинской профильной среде прогнозировали, что Starlink будет не для всех из-за дефицита терминалов (ожидалось, что использование спутникового интернета ограничится оборонным и государственным секторами), то на данный момент уже понятно — покрытие намного шире.

К примеру, системы Starlink уже используют украинские мобильные операторы, "раздавая" от него интернет своим клиентам.

Впрочем, подключиться к спутниковому интернету от Маска напрямую (то есть, купив оборудование и пакет на обслуживание) украинцам все еще проблематично и дорого. Однако возможно.

"Страна" подробно объясняет, как это сделать.



Спутник для всех?

Напомним вкратце, в чем особенности спутникового интернета от Starlink от Илона Маска.



Starlink — это спутниковая система связи и широкополосного интернета, то есть она минимально зависит от наземного оборудования (которое, как показывает хронология войны в Украине, весьма уязвимо).

С терминалами пользователей Starlink работает через радиодиапазон частотой 12 ГГц.

Терминалы должны устанавливаться в местах, где нет препятствий для спутникового сигнала, как показывает тест киевского инженера Олега Кутикова, который он провел сразу же после того, как сервис стал доступен в Украине (оборудование Кутиков приобрел раньше), достаточно просто установить терминал за окном, и — все работает.

Оборудование компактное, то есть, его можно переносить с места на место или транспортировать.

В целом Starlink позиционируется как "экстремальный" интернет — для труднодоступных мест, там, где обычный интернет ненадежен и т.д.

Первый запуск спутниковой системы состоялся 22 февраля 2018 года, на сегодня запущено уже более 2 тысяч спутников. Но планируется увеличить их количество до 12 тысяч. Число пользователей Starlink пока сравнительно невелико — порядка 145 тысяч человек в 25 странах мира.

Главное преимущество Starlink в наших условиях — возможность пользоваться интернетом в условиях, когда повреждена наземная инфраструктура операторов связи.

Первые комплекты оборудования получили Минцифры и «Укрзализныця», но с тех пор станции Starlink заходят в нашу страну регулярно, счет уже идет на тысячи. Терминалы спутникового интернета есть, помимо военных и органов государственной и местной власти, у банков, медучреждений, мобильных операторов и др.

То есть, аудитория Starlink оказалась не такой узкой, как ожидалось изначально.



Как пояснил нам заместитель главы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации, руководитель подкомитета цифровой и смарт-инфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Александр Федиенко, Starlink сегодня работает в том числе и для гражданских.

«Мобильные операторов получают комплекты спутникового оборудования, дальше разворачивают его в тех местах, где в этом есть потребность. После чего производят предварительные настройки, крепления, а дальше оборудование само автоматически настраивается на спутник и подключается к интернет- сети. Затем интернет или раздается локально на Wi-Fi или подключается к сети мобильного оператора»,— говорит Федиенко.

Пресс-секретарь «Vodafone Украина» Виктория Павловская рассказала нам, что компания использует Starlink для обеспечения транспортного соединения элементов сети— там, где наземные технологии сейчас нельзя восстановить или для этого нужно слишком много времени.

«Для клиентов ничего не меняется. У них снова появляется мобильная связь, при этом никаких дополнительных действий со стороны абонентов это не требует. Связь была восстановлена с помощью спутникового канала, в частности, в Ирпене, Романовке, Бородянке, Плахтянке. Тарификация для абонентов не меняется (то есть, оплата идет стандартно, а рамках подключенного пакета мобильного оператора — Ред.)», — говорит Павловская.

В пресс-службе компании «Киевстар» нам сообщили, что с помощью Starlink возобновили доступ к связь в Бородянке.

«Через Starlink подключаются базовые станции, которые обслуживают абонентов. В Бородянке наши инженеры за одну ночь укомплектовали передвижную базовую станцию, настроили закрытый транспортный тоннель для базовой станции через публичный интернет, который обеспечил Starlinkзапустили базовую станцию. После чего доступ к свяжи получили жители Бородянки, экстренные службы и международные журналисты»,— отмечает представитель пресс-службы «Киевстара» Ирина Леличенко.



То есть, часть украинцев таким образом получила доступ к Starlink безо всяких усилий — через мобильных операторов. Платить за него они будут тоже по тарификации своих мобильных пакетов.

Но, как говорит Леличенко, пропускная способность канала через Starlink ниже, чем у радиорелейного канала (через него работает мобильная связь). «Поэтому подключение через Starlinkможно рассматривать как резервное, когда другие варианты недоступны»,— пояснила она. Виктория Павловская говорит, что в пригороде, где так много пользователей, скорость спутникового интернета примерно такая же, как и обычного.

При этом, как отмечает PR - директор «Укртелекома» Михаил Шуранов, Starlink может использоваться как альтернативный канал управления оборудованием мобильных операторов, но его мощностей не хватит, чтобы стать резервным каналом магистральной линии оператора фиксированного интернета.

Как подключиться к Starlink

Технический директор «Укртелекома» Дмитрий Микитюк пользуется Starlink как альтернативным каналом интернета. И считает, что он весьма эффективен для частных лиц и малого бизнеса.

Комплект оборудования Микитюк получил бесплатно, как представитель телекома.

«Оборудование Starlink включает внешний антенный блок, который автоматически следит за спутниками, и внутренний блок с интегрированным wl-fi модулем. Для того, чтобы начать им пользоваться, нужно загрузить соответствующее приложение на смартфон. Само использование Starlink идет по аналогии с wl-fi обычного домашнего интернета. Скорость загрузки колеблется от 20 до 200 Мбит/с в зависимости от группировки спутников. Это выше, чем, к примеру, по 3G”,- отмечает Микитюк.

Об индивидуальном подключении к Starlink задумывается все больше украинцев.

«Получаю огромное количество сообщений по поводу Starlink и подключению к этой системе. Вопросы преимущественно дублируются. Всех интересует как подключится, где взять оборудование, сколько стоит, будет ли работать оборудование, привезенное из Польши»,— пишет на своей странице в Фейсбуке инженер Олег Кутков. Он создал ФБ-группу « Starlink в Украине», где пользователи обмениваются информацией.

Отметим, что официально подключиться к Starlink можно через сайт этого сервиса. Оборудование стоит 530 долларов вместо недавних 499 долларов - в конце марта сервис повысил расценки (для бизнеса премиум-терминал стоит 2500 долларов, но в Украине к заказу оно пока недоступно, обещают больше информации во втором полугодии 2022 года) плюс абонентское обслуживание — 110 долларов в месяц (вместо недавних 99 долларов)

То есть, достаточно дорого. Но проблема не только в цене, а и в том, что оборудование быстро не купишь, на него очередь. Если оставить заявку на сайте сейчас, поставку обещают до 2023 года, но платить за оборудование нужно сразу (депозит —99 долларов).

Правда, указаны максимальные сроки. Как говорят пользователи, если повезет, оборудование можно получить намного быстрее. К примеру, Влад Кондратовец заказал оборудование на официальном сайте, внес депозит 99 долларов и уже через неделю получил письмо из службы поддержки с просьбой уплатить за оборудование и 60 долларов за доставку во Львов. Доставку обещают через 2 недели после внесения всей суммы. Но могут быть проблемы с самой доставкой, учитывая войну в стране.

Впрочем, украинские юзеры ищут способы ускорить интернет от Маска.

Один из вариантов — покупка оборудования на адрес в одной из стран Европы, где Starlink давно работает. В частности, украинцы оформляют заказы на адреса в Польше и Литве. Говорят, все работает, правда процесс подключения к спутнику идет дольше, чем, к примеру, в стране, на которую была поставка. Но могут быть и проблемы. «Был трабл, когда заказали несколько комплектов во Львов, они приехали, но так и не смогли заработать, тогда их упаковали, вернули в Польшу, обновили прошивки. После этого все заработало во Львове»,— делится опытом Виктор Куликовский.

Артем Вейкус заказал терминал на немецкий адрес 26 марта, и уже все получил.

«Подключиться к сервису может любой желающий. Для подключения необходим комплект оборудования – терминал. Получить его можно двумя способами. Официальное – заказать на сайте starlink.com. При заказе сразу создается аккаунт, к которому привязывается будущее оборудование. Кстати, это очень часто вопрос, когда люди получают где-то от кого-то оборудования и спрашивают "А как создать аккаунт". А вот никак, только при заказе оборудования. При заказе вносится депозит в размере $100 и дальше остается только ждать. Сейчас реальное время ожидания - 3-4 недели. Стоит отметить, что можно заказать не во все регионы страны. Здесь есть очевидные логистические проблемы. Когда оборудование готово к отправке – нужно оплатить стоимость. По абонплате для Украины первые 3 месяца бесплатно.

Второй способ – купить подержанное оборудование. Например, на eBay или где-нибудь еще. Здесь цена уже как повезет (на eBay - от 100-150 долларов - Ред). При покупке такого оборудования предыдущий владелец должен инициировать трансфер аккаунта на email покупателя. Это штатная процедура, все происходит быстро.

Я сам так покупал свое оборудование еще в декабре прошлого года и продавец делал перевод своей учетной записи на меня. Дальше оплата по тарифу как обычно.

При покупке такого б/у оборудования важен момент, чтобы на терминале была самая свежая версия программного обеспечения, иначе в Украине он не заработает. То есть. если у продавца Старлинк пролежал в коробке последний месяц – то, скорее всего, не будет работать. В этом случае терминал должен проработать около суток в своей оригинальной локации», - рассказал нам Олег Кутков.

Начала работать схема с посредниками — заказывают оборудование (нередко б/у) в Польшу, затем перевозят его в западные регионы Украины и уже оттуда доставляют заказчикам.

И даже начали продавать в Украине через интернет-площадки. К примеру, роутер и спутниковую тарелку продавец из Ужгорода выставил за 35279 гривен (что более чем в два раза дороже официального ценника). По этому поводу украинские пользователи шутят, мол, наш элитный перекуп меньше чем за 100% за дело не возьмется.

В Польшу комплект оборудования Starlink официально можно заказать за 3277 злотых, что включает саму технику (2960 злотых) и доставку (317 злотых).

При этом эксперты советуют, даже заказывая оборудование на европейские адреса, указать, что вы находитесь (и будете эксплуатировать технику) в Украине— так можно получить скидки на абонплату. Пользователи делятся информацией, что при заказа на польские адреса им дали 14 дней бесплатного пользования. А тем, кто заказал на украинский адрес и готов ждать, обещают три месяца без абонплаты.

Украинские предприниматели говорят, что можно попытаться заполучить оборудование бесплатно — обратившись с соответствующей просьбой в Минцифры или органы местной власти, которым выделяют комплекты Starlink.

Но, как говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, пока нет информации, что кому -то из представителей бизнеса на практике удалось получить оборудование.