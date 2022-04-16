Сегодня в сети распространилось заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором тот пригрозил уничтожением спутников Starlink. Однако информация оказалась фейковой. Ее разместили на ненастоящем сайте фракции "Единая Россия".

В частности, заявление Медведева было размещено на фейковом сайте фракции Единая Россия" (https://www.er-duma.ru/). Адрес реального сайта ЕР в Госдуме - https://er-gosduma.ru/.

Кроме того, на фейковом сайте ЕР размещено и обращение к Путину с требованием посадить руководство российской армии за потерю "Москвы".

"Единая Россия" уже призвала Роскомнадзор заблокировать фейковый сайт.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.