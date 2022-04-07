Украина получит еще пять тысяч станций для спутникового интернета Starlink Илона Маска. Их оплатило правительство США.

Об сообщает CNN.

Таким образом США хотят обеспечить Украину интернетом, если Россия нарушит коммуникационную инфраструктуру страны.

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о поставках еще во вторник.

Напомним, что первые станции Starlink были поставлены в Украину Илоном Маском еще в феврале в первые дни российской агрессии. Однако пока оборудование используется только для критической инфраструктуры и военными.

Но недавно Госспецсвязи сообщило, что интернет от Starlink вскоре должны сделать общедоступным для всех украинцев.

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