Глобальная спутниковая система Starlink, которую разворачивает компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным интернетом, готовится открыть свое представительство в Украине. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, уже через неделю после нападения России Украина стала обладательницей первых 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под нашу страну.

"Сегодня более 10 тысяч станций помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории. Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев", - говорится в сообщении Федорова.

Он добавил, что поручил соответствующим органам ускорить необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот.

Starlink - это спутниковая система, которая работает через радиодиапазоны с частотой 12 ГГц. Интернет от Илона Маска обеспечивает скорость до 1 Гбит в секунду, а пользоваться им можно буквально в любой точке мира. Наши эксперты сравнивают Starlink со спецсвязью.

Что с учетом рисков остаться из-за войны без связи и интернета может оказаться для Украины настоящим спасением.

Но при этом в Украине могут возникнуть проблемы с подключением спутникового интернета Starlink для частных лиц. Как минимум его эксплуатацию рядовыми пользователями могут ограничить на какое-то время. Формальная причина - частоты, которые используют спутники Маска частично пересекаются с военными. Да и в целом, законодательством работа Starlink в Украине пока не регламентирована. Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале "Страны".

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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