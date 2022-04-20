Новая фаза войны в Украине, о начале которой уже объявили в Киеве, может оказаться для России успешнее, чем предыдущая.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Украинские войска рискуют оказаться в окружении в ходе нового наступления России", - говорится в материале.

Авторы пишут, что после захвата Кременной РФ может окружить силы ВСУ на севере Донбасса. Это, по данным "Блумберга", около 40% всей украинской группировки в регионе.

Колонны бронетехники также идут с юга, со стороны Мариуполя, на север. На стороне РФ рельеф местности, что позволило нарастить ракетные удары по украинской военной и другой инфраструктуре.

Это создает проблемы в доставке на Донбасс оружия - постоянные удары по железной дороге затрудняют логистику на 1350-километровом пути с запада на восток.

В то же время вопрос о том, будет ли наступление России успешным, остается на Западе дискуссионным. Некоторые аналитики указывают на относительно небольшую численность российских войск для захвата Донбасса - примерно в 80 000 человек. Видимо, поэтому новые батальонно-тактические группы вводятся в регион постоянно.

Bloomberg также пишет, что высокая активность украинских властей, которые требуют оружия у Запада, объясняется тем, что в Киеве понимают всю опасность положения. И видят, что у РФ сейчас больше преимуществ, чем было под Киевом.

Напомним, ранее Лавров заявил, что "вторая фаза спецоперации началась". Также у Зеленского объявили о начале второй фазы войны с РФ.

Вместе с тем, в США не увидели признаков начала нового наступления России на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились.

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