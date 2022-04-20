Опубликовано еще одно заявление от представителей украинской власти о "референдуме" в Херсонской области. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "Россия готовит очередной псевдореферендум на Херсонщине".

"Сразу видно, что Кремль ничего не понимает в демократии. Референдум - это волеизъявление народа. Волеизъявление относительно России у нас происходит по всей стране с 24.02. Только вместо очередей на участки - очереди за оружием", - говорится в сообщении.

Ранее о том же заявляли и омбудсмен Денисова, и украинская разведка.

Правда, в интервью "Стране" мэр Херсона Колыхаев заявил, что ему о таких планах неизвестно.

"У меня достоверной информации, что будет "референдум", нет. Если посмотреть на заявления оккупантов в момент вторжения, они говорили, что не будут менять политический строй. Конечно, теперь у них могут быть другие задачи. Но, повторюсь, у меня нет сведений, что печатаются "бюллетени" или как-то иначе готовится "референдум", - заявил Колыхаев.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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