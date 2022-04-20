"Страна" поговорила с мэром Херсона Игорем Колыхаевым, который находится в оккупированном городе и написал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, где попросил дать указания, как дальше работать в условиях оккупации.

- Начнем с открытого письма, которое вы написали руководству страны, главе Херсонской областной военной администрации. Вы просите дать местному самоуправлению разъяснения, как дальше работать в условиях оккупации и угрозы наказания за коллаборационизм. Почему вы решились на такой способ связи? У вас нет возможности как-то иначе связаться с Киевом, военным руководством области?

- Связь есть. Но это письмо необходимо не только для Херсона, но и для глав райсоветов, общин в области. Херсон и [большая часть] Херсонская область находится в оккупации с конца февраля - начала марта. У некоторых руководителей случаются приступы паники. Я прошу их продолжать работать ради наших городов, общин. Кто-то звонит и спрашивает: "Как нам действовать?" Я как эдакий координационный центр. Чтобы у нас были правильная, объективная информация и понимание, я и обратился к центральной власти. Потому что у нас нет инструкций на такой случай. И сегодня я получил ответы на свои вопросы, и это хорошо. Ситуация развивается быстро. Оккупанты стараются максимально сменить глав районных, поселковых советов, общин. Кое-где вывешиваются триколоры, назначаются "коменданты". Например, в Каховке, Таврийске уже оккупанты создали "временные военно-гражданские администрации". Что в Олешках, Скадовске, не могу сказать… Сегодня я получил ответ главы Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты на телефон. В письме сказано, что основной задачей городской исполнительной власти до тех пор, пока над ее зданием находится государственный флаг Украины - оставаться на рабочем месте и выполнять свои обязанности. В случае смены флага мы переходим на удаленную работу из некоего места, где мы сможем дальше коммуницировать с коммунальными предприятиями ради поддержания жизнедеятельности города. Если назначается "гауляйтер", мы также уходим в онлайн и дальше работаем, если это не угрожает нашей жизни.

- Вы постоянно обращаетесь к центральной власти по поводу прекращения работы управления казначейской службы в Херсонской области и связанной с этим "заморозкой" пенсий, социальных пособий, зарплат. Этот вопрос упоминается и в вашем письме на имя президента. Какова ситуация сейчас?

- Вчера платежи не проходили. Но хорошо, что когда мы забили в колокол, прошли платежи на содержание местных тюрем. У нас 1600 осужденных в четырех тюрьмах и около 1000 человек в охране. Не выплачивались зарплаты и не на что было покупать продукты для осужденных. Это создавало опасность волнений. А их нам только сейчас и не хватает.

Нам нужно провести социальные выплаты. Наше казначейство переехало в Кропивницкий. Мы отправляем им платежи, которые еще должен посмотреть глава областной военной администрации. Это деньги для работников социальных служб, исполнительных органов, коммунальных предприятий…

- А зарплаты бюджетникам и пенсии выплачиваются?

- Платежи на 83 млн грн, которые «подвисли» в казначействе, состоят из зарплат, налогов и платы за энергоносители для коммунальных предприятий. Деньги на те же зарплаты поступили на коррсчета распорядителей, но не идут дальше людям на карточки. Поэтому за апрель зарплаты еще не выплачиваются. При этом в марте все выплатили. Пенсии за март не получили только 2,5% херсонских пенсионеров. Мы сумели помочь "Укрпочте" в вопросе выплат пенсий, договорившись с бизнесом. "Укрпочте" сдавали наличность, а та возвращал бизнесу эти деньги "безналом". Таким образом собралась достаточная сумма для выплат по линии "Укрпочты". Пенсии на карточки тоже поступили. Деньги в банкоматах "Приватбанка" есть. Относительно пенсий в апреле у меня информации нет. Мы только помогаем здесь, эта сфера ответственности областной власти.

- Еще одна проблема, о которой вы постоянно говорите - это лекарства. Какова сейчас ситуация в Херсоне, есть ли в аптеках хотя бы самое необходимое?

- Медикаменты попадают в город с помощью наших партнеров в Днепре и других городах и волонтерских организаций. Партнеры отправляют груз на распределительный центр в Николаеве, откуда волонтеры уже доставляют его в Херсон. Достаточно много людей сейчас уезжают из города. Поток обычно увеличивается после заявлений, что "город завтра начнут освобождать". Люди на свой страх и риск самоорганизовываются через Телеграм и выезжают. С ними работают частные перевозчики. Те перед возвращением в Херсон заезжают на распредцентр. Доставку мы распределяем по коммунальным больницам. Больные получают медикаменты по рецептам бесплатно. В аптеках лекарств нет. Представители РФ заставляют руководителей аптек брать медикаменты у них. Мне звонят директора аптек, спрашивают, как быть. На сегодня это сотрудничество с оккупационными войсками.

- Поступают противоречивые заявления о подготовке "референдума" о создании "Херсонской народной республики". В частности, Генштаб, омбудсмен Людмила Денисова заявляют о подготовительной работе. А вот народный депутат восьмого созыва, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в разговоре со "Страной" опроверг это утверждение. А вы видите попытки организовать такой "плебисцит"?

- У меня достоверной информации, что будет "референдум", нет. Если посмотреть на заявления оккупантов в момент вторжения, они говорили, что не будут менять политический строй. Конечно, теперь у них могут быть другие задачи. Но, повторюсь, у меня нет сведений, что печатаются "бюллетени" или как-то иначе готовится "референдум". И я бы не хотел запускать новую волну паники. Одно точно: Херсон и Херсонщина против "референдума. У нас живут более 114 национальностей. И люди хотят жить в украинских Херсоне и области, а не в квази-республике.

- По поводу планов России. Наши собеседники в Херсоне считают, что Геническ стал площадкой для проверки общественного мнения в регионе. Вспомним недавнее восстановление там памятника Ленину. Вы согласны с такой точкой зрения, видите ли вы основания для подобных выводов?

- В Херсоне возле Вечного огня подняли Красное знамя. Идет подготовка к празднику 9 мая. Представители оккупантов объезжают ветеранов. У них есть данные, с которыми они достаточно удачно работают. Подготовку к восстановлению памятников Ленину или еще кому-то я не вижу. Они продолжают сильно "работать" по местным лидерам общественного мнения. Людей увозят в неизвестное место. Мы их ищем, создали с этой целью сайт. Одних выпускают через несколько часов, других держат гораздо дольше. В ближайшее время, думаю, будут назначены "коменданты" Херсона, области, районов, бывших избирательных округов…

- Это будет "вертикаль" параллельно украинской власти, или будущая замена?

- Думаю, что пока они будут работать параллельно, но в будущем начнут брать власть в свои руки. Мы стараемся идти согласно Женевской конвенции 1949 года, но вижу, что оккупантов свои планы.

- Правда ли, что россияне захватили оборудование компании "Киевстар", и в мобильных сетях якобы появился оператор "ЛНР"?

- Я прочитал об этом в Телеграм-каналах. Вообще ситуация с мобильной связью действительно очень сложная. Качественной связи нет. Если все-таки будет создаваться "ХНР" после проведения "референдума", которые оккупанты сами будут проводить, появление их "операторов" ожидаемо. Херсонскую телевышку они заняли практически сразу захвата города. Оставили один украинский канал, включив несколько российских.

- Какие настроения царят в городе сейчас, по вашим наблюдениям? Мои собеседники говорят, что проукраински настроенные херсонцы уезжают, опасаясь репрессий. Кто-то боится перенесения боевых действий в город. Видно ли, что жителей в Херсоне стало меньше?

- Люди уезжают со всей оккупированной части области. Едут на Николаев, Мелитополь (а потом на Запорожье, Днепр) и в аннексированный Крым. Количество жителей однозначно уменьшилось. Поэтому я считаю, наверное, главной своей задачей - максимально поддерживать общение с херсонцами, в том числе - ходить по улицам, смотреть людям в глаза. Хватает ли этого, чтобы удержать население города - сложно сказать. Надеюсь, у меня будет достаточно на это энергии, и рядом со мной останутся мои соратники.