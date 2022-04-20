Россия отреагировала на украинские обвинения в срыве сегодняшнего гуманитарного коридора из Мариуполя и обращение "Азова" к иностранным дипломатам.

Об этом сообщают РИА Новости.

В Минобороны РФ утверждают, что никто этим коридором сегодня так и не воспользовался - ни гражданские лица, ни украинские военные, которым Россия предлагает сдаться в плен.

Также в Москве заявляют, что страны-посредники не будут участвовать в решении судьбы оставшихся на заводе людей.

"Командование "Азова" обращалось к Британии, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые" коридоры, но это обращение не по адресу. Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни", - заявил представитель Минобороны РФ Михаил Мизинцев.

Ранее в "Азове" заявили, что мирные жители, укрывшиеся на "Азовстали", не вышли по гумкоридору из-за обстрелов.

Сами же украинские военные сдаваться отказались и согласны только на эвакуацию с личным стрелковым оружием в третьи страны.

Позже Лавров дал понять, что Россия не пойдет на уступки по Мариуполю.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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