Назначенные "ДНР" "власти" в Мариуполе заявили, что 9 мая в городе пройдет акция "бессмертный полк".

"Бессмертный полк" - это шествие людей с портретами погибших во Вторую Мировую войну родственников, которое проводят в России уже несколько лет.

Ранее украинские власти заявляли, что российские войска и "ДНР" планируют провести свой "парад победы" на 9 мая в Мариуполе.

Напомним, Мэр Мариуполя Бойченко заявил, что масштабы трагедии в городе в 10 раз превзойдут Бучу.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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