Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар озвучил условия выхода сил ВСУ и Нацгвардии с территории завода "Азовсталь".

По его словам, украинские военные не согласны на сдачу в плен. Но они готовы эвакуироваться в третью страну или при ее содействии, при этом сохраняя личное стрелковое оружие.

Еще одно условие - военным дадут забрать тела погибших.

По словам Паламара, украинские переговорщики Михаил Подоляк и Давид Арахамия согласны приехать в Мариуполь, если туда прибудут их российские коллеги Владимир Мединский и Леонид Слуцкий, чтобы решить вопрос выхода гарнизона и мирных жителей.

Замкомполка объяснил также, почему гражданские не выходят с территории "Азовстали", когда РФ открывает для них зеленые коридоры. По его словам, люди боятся обстрелов, которые не прекращаются во время заявленного режима тишины.

Ранее "Страна" приводила заявление Виктории Нуланд о том, что страны - союзники по НАТО могут принять участие в организации безопасного выхода мирных жителей из Мариуполя.

Также мы цитировали слова Сергея Лаврова о том, что вся ответственность за успех мирных переговоров и ситуацию в Мариуполе лежит на Украине.