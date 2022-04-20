Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил заявление Ирины Верещук, что именно "сработало не так, как планировалось", с сегодняшней эвакуацией людей из Мариуполя.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Оказывается, россияне не подготовили оговоренное количество автобусов, чтобы уехать могли все желающие. А те автобусы, что были предоставлены, вместе с эвакуированной частью населения все-таки выехали из города и уже двигаются в сторону Запорожья.

"Сегодня был объявлен так называемый эвакуационный коридор именно оккупантами, российской стороной. В этом эвакуационном коридоре было заявлено одно количество автобусов, точки погрузки в эти автобусы и далее движение по определенному маршруту в сторону Запорожья, где они передавались бы на территорию, контролируемую украинскими властями. Но автобусов было гораздо меньше. Люди, конечно, собрались, но мало кто попал в эти автобусы. Сейчас часть этих автобусов идет по определенному РФ маршруту движения", – рассказал Кириленко.

Ранее Зеленский заявил, что готов обменять российских военнопленных на спасение людей в Мариуполе.

А Лавров дал понять, что Россия не пойдет на уступки по Мариуполю.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".