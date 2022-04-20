На данный момент 80% территории Луганской области находится под контролем России.

Об этом заявил губернатор области Сергей Гайдай в эфире CNN.

"Россия, конечно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет пытаться двигаться дальше", – добавил он.

Гайдай призвал оставшихся мирных жителей покинуть регион.

По его словам, из 350 000 человек, которые проживали на контролируемой территории области до войны, сегодня осталось около 70 000 человек.

Ранее мы писали, что глава администрации сообщил о частичном захвате города Попасная в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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