В Попасной, Рубежном, части сел Горской общины Луганской области уже не восстановить свет, газ и водоснабжение. Инфраструктура там почти уничтожена.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

Он напомним, что вчера во время обстрелов российских войск повреждена высоковольтная линия напряжением 300 кВ. "Авария достаточно серьезная - свет исчез в более чем 200 населенных пунктах, временно оккупированных", - сказал Гайдай.

В других населенных пунктах аварийные бригады постепенно осуществляют ремонт.

"Работают в Лисичанске, Северодонецке и Новодружеске, где ночью перебили газопровод. Возвращают свет в дома других городов и сел. За сутки количество обесточиваний они сократили почти на 4 тысячи абонентов. Это означает, что именно столько семей снова с электроэнергией", - написал он.

Напомним, Гайдай призвал жителей Луганской области срочно эвакуироваться.

Также сообщалось, что на подконтрольной части Луганской области осталось всего около 70 тысяч человек.

Кроме того, ранее Гайдай говорил, что российские войска пытаются установить контроль над Попасной, Рубежным и Северодонецком.