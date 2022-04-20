Город Попасная в Луганской области уже частично захвачен. Через него российские войска хотят зайти в тыл и окружить группу украинских войск в Северодонецке и Лисичанске.

Об этом глава военной администрации Попасной Николай Ханатов рассказал в интервью "Радио Свобода".

Он говорит, что ситуация в городе очень тяжёлая, остается много жителей.

"Захвачен не только частный сектор. Уже в многоэтажках они есть. Постройки полиции они уже захватили. Ситуация очень тяжелая. В Попасной остаются гражданские. Они даже на несколько минут не могут отойти от укрытий, потому что постоянные обстрелы", - заявил Ханатов.

Также в Луганской области войска РФ обстреляли Новодружеск. Город остался без газа, разрушены жилые дома.

По данным губернатора, на подконтрольной части Луганской области осталось всего около 70 тысяч человек.

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