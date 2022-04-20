Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках мирных переговоров не получала никаких новых документов от РФ, о чем ранее заявил Дмитрий Песков.

Об этом Зеленский сказал журналистам после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Он заявил, что не только не видел предложений от России, но и убежден, что их не существует.

Ранее Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" заявление пресс-секретаря президента России Пескова о том, что Россия передала Киеву проект документа по мирному соглашению и ждёт ответа.

"РФ очень любит делать громкие заявления, чтобы оказывать давление на тот или иной процесс. Это их традиционная тактика. Суть же всегда проще. Во время стамбульского раунда оппонентам была передана формульная позиция украинской стороны. Они изучали ее и сейчас просто дали свои встречные позиции. Не более того. Дальше – наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", - сказал Подоляк "Стране".

То есть, судя по его словам, документы Украина действительно получила, но не в недавнем времени, а еще после последнего раунда переговоров в Стамбуле.

Напомним, что в Кремле заявили, что РФ в рамках переговорного процесса передала Украине некий проект документа с "четкими выработанными формулировками" и теперь ждет ответа от Киева.

При этом в перспективу переговоров верят не все. Например, глава МИД Украины считает, что война будет окончена на поле боя.

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