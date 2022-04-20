В Кремле заявили, что РФ в рамках переговорного процесса передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, теперь Москва ждет ответа от Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа. Но, скажем так, большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют", - сказал Песков.

На вопрос о реакции РФ на обращение Медведчука об обмене на украинских военных в Мариуполе Песков ответил так: "по этому сюжету сказать пока нечего".

"Вчера он говорил примерно то же самое. Москва показывает, что на такой обмен идти не хочет", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не знает, когда возобновятся мирные переговоры Украины с Россией.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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