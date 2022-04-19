Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на пресс-конференции с журналистами подтвердил, что в Кремле видели обнародованное СБУ видеообращение Медведчука с просьбой обменять его на военных и гражданских, которые находятся в блокаде в осажденном Мариуполе.

"Видели. Никакой реакции в настоящий момент нет" - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, будет ли реакция РФ на это видеообращение.

Напомним, что вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Виктора Медведчука задержала СБУ. После этого Зеленский заявил, что Киев передал Москве сигналы о готовности обменять Медведчука, но власти России дали понять, что не заинтересованы в таком обмене, ведь "Медведчук украинский политический деятель" и в Кремле не знают, хочет ли Виктор Медведчук в Россию.

Сейчас Медведчук находится в столичном СИЗО под усиленной охраной. Жена политика Оксана Марченко собрала пресс-конференцию в Москве, где заявила, что СБУ могут использовать против Медведчука "жестокие физические пытки".

Кроме того, она предложила провести обмен своего супруга на двух британских граждан, воевавших за Украину в Мариуполе и попавших в плен к россиянам - Эйдена Эслина и Шона Пиннера.

Между тем, в Офисе президента заявили, что не верят в согласие России обменять Медведчука на военных и гражданских в Мариуполе.