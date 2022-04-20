Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что РФ передала Киеву проект документа по мирному соглашению и ждёт ответа.

"РФ очень любит делать громкие заявления, чтобы оказывать давление на тот или иной процесс. Это их традиционная тактика. Суть же всегда проще. Во время стамбульского раунда оппонентам была передана формульная позиция украинской стороны. Они изучали ее и сейчас просто дали свои встречные позиции. Не более того", - сказал Подоляк "Стране".

Напомним, ранее Подоляк заявил об изменении фона переговорного процесса с РФ и о том, что Украина готовится к столкновениям на харьковском направлении.

Также сообщали, что, по словам Пескова, Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для нее должны быть подготовлены условия.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.