Россия может нанести удары по железнодорожной инфраструктуре западных регионов Украины. Сами россияне рапортуют, что получили координаты железнодорожных мостов.

Об этом сообщает центр противодействия дезинформации при СНБО.

Такие выводы аналитики делают, исходя из сообщений в российских Telegram-каналах о получении врагом "полного и точного списка координат железнодорожных мостов Западной Украины".

"Эксперты Центра не исключают, что такие информационные вбросы могут являться частью враждебной информационно-психологической операции, направленной на нагнетание панических настроений среди находящихся в западных регионах украинцев. Однако, учитывая угрозы атак на натовские колонны с оружием для Украины, нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана", - заявляет Центр.

Ранее в Британии заявляли, что Россия в целях срыва поставок вооружения может атаковать базу НАТО.

Также и CNN сообщал, что РФ может нанести удары по железной дороге и мостам, чтобы замедлить поставки западного оружия в Украину.

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