В результате российских обстрелов сегодня ночью в Харькове уничтожены два рынка. Кроме того, войска РФ попали в жилой дом.

Об этом заявил мэр города Терехов в эфире телемарафона.

"Ситуация напряжена, потому что ночью были очень массированные обстрелы. Два рынка уничтожены. Сейчас спасатели тушат там пожары. Кроме того, было прямое попадание еще в один жилой дом", - сказал он.

Терехов также рассказал, что оставшихся без жилья людей перемещают в детские сады, школы, дома-интернаты. Всего в городе остаются около миллиона человек.

Напомним, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов завил, что за сутки в регионе пострадали пять человек. Вместе с тем, он добавил, что ВСУ защищают Харьков и область, удерживают позиции.

Также сообщалось, что Украина готовится к столкновениям на харьковском направлении, по словам Подоляка.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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