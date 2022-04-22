Миссия наблюдателей ООН зафиксировала преднамеренные убийства 50 гражданских лиц в Буче, что приравниваются к военным преступлениям. Об этом говорится в заявлении Управления ООН по правам человека о войне в Украине.

Преступления в Буче - не единственные. В мониторинговую группу ООН поступили сообщения о еще более чем 300 убийствах гражданских лиц в Украине.

Также среди других задокументированных нарушениях прав человека в Украине - сексуальное насилие, задержания, жестокое обращение, пытки, убийства, обстрелы жилых районов и объектов инфраструктуры.

По словам представительницы Управления ООН по правам человека Равины Шамдасани, "российские вооруженные силы беспорядочно обстреливают и бомбят населенные пункты, убивая мирных жителей и разрушая больницы, школы и другую гражданскую инфраструктуру". Все эти действия могут быть приравнены к военным преступлениям.

По данным ООН, после начала российского вторжения в Украине погибли 2 345 мирных жителей.

Напомним, что Human Rights Watch заявила о массовых военных преступлениях войск РФ в Буче, среди которых казни, пытки и убийства.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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