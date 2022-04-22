Правозащитная организация Human Rights Watch заявляет, что российские войска совершили целый ряд военных преступлений во время оккупации Бучи с 4 по 31 марта.

Об этом говорится в отчете организации.

Исследователи организации, работавшие в Буче с 4 по 10 апреля, через несколько дней после вывода российских войск из этого района, обнаружили множество свидетельств массовых казней, других незаконных убийств, насильственных исчезновений и пыток, которые могут рассматриваться как военные и потенциальные преступления против человечности.

"Почти на каждом углу в Буче теперь место преступления, и казалось, что повсюду смерть", - заявил представитель организации Ричард Вейр.

Human Rights Watch задокументировала в городе 16 убийств, которые, очевидно, были незаконными, в том числе девять массовых казней и семь случаев случайных убийств гражданских.

В организации говорят, что это лишь часть военных преступлений российских войск в Буче.

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