В Днепре на сессии горсовета переименовали ряд топонимов, связанных с РФ. В частности, улица Беломорская стала Чернобаевской, улица Абхазская - Ирпенской, а переулок Бурятский - Бучанским.

Список публикует сайт Днепровского горсовета:

  • Ул. Абхазская - Ирпенская;
  • Пер. Абхазский - Ирпенский;
  • Ул. Алтайская - Чечеловская;
  • Ул. Белгородская - Научных работников;
  • Ул. Беломорская - Чернобаевская;
  • Пер. Беломорский - Чернобаевский;
  • Пер. Бурятский - Бучанский;
  • Пер. Воркутинский - Волевой;
  • Ул. Домодедовская - Ворзельская;
  • Ул. Кабардинская - Гостомельская;
  • Ул. Кронштадтская - Бородянская;
  • Ул. Магаданская - Волонтерская;
  • Ул. Митищинская - Польская;
  • Пер. Московский – Азовстали;
  • Ул. Орская - Краматорская;
  • Ул. Псковская - Авдеевская;
  • Ул. Пулковская - Дебальцевская;
  • Ул. Ростовская - Конотопская;
  • Пер. Ростовский - Конотопский;
  • Туп. Ростовский - Конотопский;
  • Ул. Саратовская - Новокаховская;
  • Ул. Сахалинская - Бахмутская;
  • Ул. Тагильская - Новоазовская;
  • Пер. Тагильский - Новоазовский;
  • Ул. Уфимская - Деснянская;
  • Ул. Хабаровская - Салтовская;
  • Ул. Шереметьевская - Бориспольская;
  • Ул. Шушинская - Молочанская;
  • Ул. Якутская - Высокопольская;
  • Ул. Ярославская - Вышгородская.

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