Чернобаевская, Гостомельская и Бучанская. В Днепре переименовали 30 улиц, названия которых были связаны с РФ
В Днепре на сессии горсовета переименовали ряд топонимов, связанных с РФ. В частности, улица Беломорская стала Чернобаевской, улица Абхазская - Ирпенской, а переулок Бурятский - Бучанским.
Список публикует сайт Днепровского горсовета:
- Ул. Абхазская - Ирпенская;
- Пер. Абхазский - Ирпенский;
- Ул. Алтайская - Чечеловская;
- Ул. Белгородская - Научных работников;
- Ул. Беломорская - Чернобаевская;
- Пер. Беломорский - Чернобаевский;
- Пер. Бурятский - Бучанский;
- Пер. Воркутинский - Волевой;
- Ул. Домодедовская - Ворзельская;
- Ул. Кабардинская - Гостомельская;
- Ул. Кронштадтская - Бородянская;
- Ул. Магаданская - Волонтерская;
- Ул. Митищинская - Польская;
- Пер. Московский – Азовстали;
- Ул. Орская - Краматорская;
- Ул. Псковская - Авдеевская;
- Ул. Пулковская - Дебальцевская;
- Ул. Ростовская - Конотопская;
- Пер. Ростовский - Конотопский;
- Туп. Ростовский - Конотопский;
- Ул. Саратовская - Новокаховская;
- Ул. Сахалинская - Бахмутская;
- Ул. Тагильская - Новоазовская;
- Пер. Тагильский - Новоазовский;
- Ул. Уфимская - Деснянская;
- Ул. Хабаровская - Салтовская;
- Ул. Шереметьевская - Бориспольская;
- Ул. Шушинская - Молочанская;
- Ул. Якутская - Высокопольская;
- Ул. Ярославская - Вышгородская.
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