В Днепре на сессии горсовета переименовали ряд топонимов, связанных с РФ. В частности, улица Беломорская стала Чернобаевской, улица Абхазская - Ирпенской, а переулок Бурятский - Бучанским.

Список публикует сайт Днепровского горсовета:

Ул. Абхазская - Ирпенская;

Пер. Абхазский - Ирпенский;

Ул. Алтайская - Чечеловская;

Ул. Белгородская - Научных работников;

Ул. Беломорская - Чернобаевская;

Пер. Беломорский - Чернобаевский;

Пер. Бурятский - Бучанский;

Пер. Воркутинский - Волевой;

Ул. Домодедовская - Ворзельская;

Ул. Кабардинская - Гостомельская;

Ул. Кронштадтская - Бородянская;

Ул. Магаданская - Волонтерская;

Ул. Митищинская - Польская;

Пер. Московский – Азовстали;

Ул. Орская - Краматорская;

Ул. Псковская - Авдеевская;

Ул. Пулковская - Дебальцевская;

Ул. Ростовская - Конотопская;

Пер. Ростовский - Конотопский;

Туп. Ростовский - Конотопский;

Ул. Саратовская - Новокаховская;

Ул. Сахалинская - Бахмутская;

Ул. Тагильская - Новоазовская;

Пер. Тагильский - Новоазовский;

Ул. Уфимская - Деснянская;

Ул. Хабаровская - Салтовская;

Ул. Шереметьевская - Бориспольская;

Ул. Шушинская - Молочанская;

Ул. Якутская - Высокопольская;

Ул. Ярославская - Вышгородская.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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