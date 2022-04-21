Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 2 345 случаев гибели и 2 919 случаев ранений гражданского населения Украины вследствие российского вторжения.

Об этом говорится в ежедневном сообщении УВКПЧ за 21 апреля.

Среди убитых - 703 мужчины, 429 женщин, 44 девочки и 63 мальчика, а также 70 детей и 1 036 взрослых, пол которых пока не известен.

Ранены 339 мужчин, 271 женщина, 61 девочка и 66 мальчиков, а также 158 детей и 2 024 взрослых, пол которых пока не известен.

Отмечается, что большинство смертей и ранений обусловлены применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

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