Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хочет встретиться с президентами России и Украины в Москве и в Киеве, чтобы добиться мира.

Об этом сообщает NBN News.

Во вторник, 19 апреля, Гутерриш направил письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину с просьбой "обсудить любые срочные шаги, которые можно предпринять для прекращения боевых действий".

По состоянию на сегодняшний день его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не получил ответа.

Ранее мы писали, что в ООН не видят перспективы перемирия в Украине в настоящий момент.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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