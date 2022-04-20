Генсек ООН Антониу Гутерриш хочет обсудить с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским любые "срочные шаги" для прекращения боевых действий в Украине.

Об этом сообщается на сайте ООН.

Для этого Гутерриш передал соответствующие запросы в Москву и Киев. Встретиться он хочет отдельно с Путиным, и отдельно с Зеленским.

"Генеральный секретарь сказал, что в это время большой опасности и последствий он хотел бы обсудить неотложные шаги для установления мира в Украине и будущего многосторонности, основанной на Уставе Организации Объединенных Наций и международном праве", — заявил представитель ООН.

Ранее стало известно, что Украина согласна с предложением ООН обеспечить четырехдневное пасхальное перемирие.

При этом в самой ООН говорили, что не видят перспективы перемирия в Украине в настоящий момент.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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