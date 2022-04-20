Украина согласилась на предложение ООН обеспечить пасхальное перемирие. Предлагается остановить боевые действия на 4 дня, начиная с завтрашнего Чистого Четверга, 21 апреля.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц", - говорится в сообщении.

МИД призывает Россию прекратить блокаду городов, дать людям эвакуироваться, уважать медицинский и гуманитарный персонал.

"Украина всегда была и остается преданной разрешению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – Кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", - заявляют в МИД.

Отметим, что глава МИД Кулеба считает, что война будет окончена на поле боя, а не за столом переговоров.

Советник главы ОПУ Подоляк также не знает, когда возобновятся мирные переговоры Украины с Россией.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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