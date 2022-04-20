В Черкасской области отменят комендантский час в пасхальную ночь

В Черкасской области также отменят комендантский час в пасхальную ночь, которая празднуется в этом году 17 апреля. Ранее аналогично поступили в Хмельницкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец в своем телеграм-канале.

При этом будет усилено патрулирование улиц полицией и теробороной.

Также в Черкасской области в целом сокращают комендантский час с 24 апреля - он будет действовать с 22:00 до 5 утра.

Делается это для увеличения светового дня и стимуляция экономики.

Напомним, что несмотря на отмену комендантского часа в ряде регионов, в Кабмине призвали украинцев остаться дома в ночь на Пасху.

При этом секретарь СНБО заявлял, что Россия хочет захватить Донбасс до Пасхи.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.