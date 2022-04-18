В этом году в Украине отменили дополнительные выходные на пасхальные и майские праздники в связи с военным положением в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по труду.

Согласно украинскому законодательству, если выходной совпадает с праздничным или нерабочим днем, он переносится на следующий день после них.

В этом году весной выходными днями должны были стать три понедельника: 25 апреля (перенос выходного с 24 апреля - Пасхи), 2 мая (перенос выходного с 1 мая) и 9 мая.

Согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлено другие правила на период военного положения.

Таким образом, 25 апреля, 1 и 9 мая будут рабочими. Оплачиваться они будут в обычном порядке.

Напомним, в 2022-м году в Украине должно было быть 11 официальных выходных на праздники.

Как сообщалось, православные в этом году отмечают Пасху 24 апреля. Ранее мы рассказывали, как на Волыни будут отмечать Пасху в условиях военного положения.

Также писали, что на Пасху храмы Украины не будут работать в комендантский час.

Вместе с тем, сообщалось, что в Украину в преддверии Пасхи с запада вернулись 400 тысяч человек.