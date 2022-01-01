В этом году в Украине будет 116 выходных дней, из которых 11 это праздничные и религиозные дни. Соответствующее разъяснение было размещено на сайте Минэкономики.

В соответствии с КЗоТ в 2022 в следующие праздники дни будут нерабочими:

11 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

24 апреля — Пасха;

9 мая — День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитников и защитниц Украины;

25 декабря — Рождество Христово.

Также чиновники напомнили, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, то его переносят на следующий день после него. В связи с этим выходной 1 января переносится на 3 число, 24 апреля – на понедельник, 25 апреля, 1 мая – на понедельник, 2 мая, 12 июня – на 13 июня.

Вместе с тем Кабмин перенес два рабочих дня: с понедельника, 7 марта на субботу, 12 марта. С понедельника, 27 июня, на субботу, 2 июля. Таким образом, в период с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня будет по четыре выходных подряд.

Напомним, в ближайшие три выходных дня, с 1 по 3 января, в Украине обещают изменчивую погоду: от оттепели до мороза, а также снег, дождь и солнце. При этом теплее всего будет на западе страны, а холоднее - на востоке.

Также "Страна" писала, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 3 копейки в понедельник укрепился на 3 копейки и составил 27,21 гривен за 1 доллар.