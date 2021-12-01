В декабре в Украине 22 рабочих и 9 выходных дней, в том числе один долгий уик-энд на три дня. Кроме того, на календаре много профессиональных и религиозных праздников.

Собрали самые популярные даты первого месяца зимы.

Рабочие и выходные дни

Кроме традиционных выходных дней по субботам и воскресеньям, в декабре будет один дополнительный - на католическое и протестантское Рождество 25 декабря. Оно выпадает на субботу, поэтому выходным также будет понедельник 27 декабря, а в пятницу 24 декабря рабочий день будет сокращен на час.

То есть:

Пятница, 24 декабря - сокращенный на один час рабочий день.

Суббота, 25 декабря - выходной.

Воскресенье, 26 декабря - выходной.

Понедельник, 27 декабря - выходной.

Выходные в декабре 2021

Также сокращенным на один час будет рабочий день 31 декабря - в канун Нового года.

Профессиональные и религиозные праздники

В декабре отмечают ряд профессиональных, религиозных праздников и международных дат.

1 декабря - День работников прокуратуры, Всемирный день борьбы со СПИДом.

4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы. Это большой праздник, когда на один день ослабляется предрождественский пост и можно есть рыбу.

6 декабря - День Вооруженных сил Украины.

7 декабря – день памяти великомученицы Екатерины - одна из самых почитаемых в народе святых. Раньше в этот день девушки гадали.

12 декабря - День Сухопутных войск Украины.

13 декабря – апостола Андрея Первозванного.

14 декабря - День ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

19 декабря - День Святого Николая. Популярный праздник, когда детям дарят сладости.

22 декабря - День энергетика.

25 декабря - Рождество у христиан западного обряда. Официальный выходной день в Украине.