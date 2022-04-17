Несмотря на многочисленные предупреждения властей, что возвращаться в Украину ещё рано, все больше украинцев в преддверии Пасхи едут на родину. Со 2 по 15 апреля с западной стороны в страну въехали около 400 тысяч человек, выехали – более 500 тысяч человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники констатируют, что увеличение потока связано с возвращением в Украину на пасхальные праздники тех, кто работает или учится за рубежом. Также возвращаются эвакуированные украинцы, чтобы проведать родственников или свои дома.

Скриншот: Facebook/Державна прикордонна служба України

Ранее мы писали, что по данным ООН, в Украину вернулись 870 тысяч беженцев, которые ранее уехали из-за войны. В среднем сейчас возвращается по 30 тысяч людей в сутки.

Однако выезжать за границу люди также продолжают. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала войны Украину покинули 4 796 245 украинцев и около 215 000 иностранцев. Подавляющее большинство лиц выехали в страны Шенгенского соглашения.

Кроме того, мы писали, что в Германии не будут устанавливать лимиты на прием беженцев из Украины.