Министр культуры Александр Ткаченко призвал украинцев в ночь на Пасху (с 23 на 24 апреля - Ред.) оставаться дома и присоединяться к богослужению в режиме онлайн. Такую рекомендацию он объяснил угрозой провокаций со стороны российских оккупантов.

"Минобороны российской федерации фактически сейчас грозится обстрелять украинские церкви в Пасхальную ночь. В один из важнейших христианских праздников, несущий в себе светлую надежду, что жизнь побеждает смерть", - предупредил Ткаченко.

Он напомнил о важности соблюдения ограничений военного положения и правил комендантского часа в регионе.

"Пасхальные богослужения для христиан восточного обряда будут доступны в онлайн-формате и телевидении. В частности, и в национальном марафоне единых новостей #UAвместе", - говорится в сообщении.

Напомним, в России перед Пасхой начали продавать Z-куличи.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

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