В российских магазинах накануне Пасхи, которую празднуют 24 апреля, начали продавать куличи, украшенные латинской буквой Z - символом, которым обозначена военная техника напавшей на Украину России. Запрещенный в ряде стран символ страны-агрессора заменил на куличах традиционную надпись "Христос Воскрес". Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, Z-куличи продают в Курганской области. В частности, в городе Шадринск такую "пасхальную" продукцию можно купить в магазине "Чайка" за 190 рублей (чуть более 70 гривен). При этом стоимость Z-кулича чуть ли не вдвое дешевле, чем тех, которые украшены традиционными пасхальными символами.

Напомним, Верховная Рада 14 апреля приняла закон о запрете символов российского вторжения - букв Z и V. Они приравниваются к нацисткой или коммунистической символике, а их использование грозит наказанием до 5 лет ограничения или лишения свободы и до 10 лет, если символику использовали должностное лицо, группа лиц, повторно или с помощью СМИ.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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