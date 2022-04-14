Верховная Рада 14 апреля приняла закон о запрете символов российского вторжения – букв Z и V. Ее использование приравнивается к нацисткой или коммунистической, в том числе и в плане наказания - до 5 лет ограничения или лишения свободы и до 10 лет, если символику использовали должностное лицо, группа лиц, повторно или с помощью СМИ.

"Страна" приводит другие подробности нового закона.

Использованием символики вторжения РФ, согласно закону, признается:

Использование латинской буквы Z и (или) V как отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания агрессии против Украины или любых других военных действий), так и заменой этой буквой кириллических букв 3, С, В, Ф или других в словах с визуальным акцентом на ней.

Использование символики вооруженных сил Российской Федерации, ее сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения, воздушно-десантных войск, сил особых операций, других вооруженных формирований и (или) органов государства-террориста (государства-агрессора).

Однако символику разрешено использовать в некоторых случаях, в частности при распространении информации "с целью осуждения российского неонацистского тоталитарного режима" и военного вторжения в Украину, когда эта цель выражена в очевидной форме, в фотографических произведениях, информационных, информационно-аналитических произведениях, материалах средств массовой информации (статьи, телепередачи, сообщения в социальных сетях), если такие произведения, материалы не могут трактоваться как направленные на оправдание агрессии против Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада приняла закон, позволяющий иностранцам работать в украинской разведке.

Также мы писали, что в четверг в Раде сообщили о приостановке работы фракции ОПЗЖ и о выходе из нее двух нардепов.