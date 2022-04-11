"Укрпочта" прекращает выпуск почтовых марок и маркированных конвертов с буквенными номиналами V и Z.

Эти и другие буквенные обозначения номинальной стоимости "Укрпочта" стала активно использовать с 2017 года.

"Поскольку благодаря стараниям России буквы V и Z стали символами нового фашизма и террора, национальный оператор принял решение о прекращении изготовления почтовых марок и маркированных конвертов с их использованием и уже приступил к разработке новых знаков почтовой оплаты с другими буквенными номиналами", - сообщают в компании

Почтовые марки и маркированные конверты, введенные "Укрпочтой" в обращение до 24.02.2022 г., и далее будут считаться действительными для оплаты услуг почтовой связи - "Укрпочта" продолжает их реализацию во всех своих отделениях и прием от клиентов письменной корреспонденции, оплаченной почтовыми марками упомянутых номиналов.

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