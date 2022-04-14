В Молдове запретили георгиевскую ленточку, а также символы войны V и Z
В Молдове запретили георгиевскую ленточку и символы V и Z. Решение принято в окончательном, третьем чтении.
Об этом сообщил спикер парламента республики Игорь Гросу, передают РИА Новости.
Молдавский парламент в третьем чтении одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, изготовление и демонстрацию символов российского вторжения в Украину - V и Z.
Решение поддержали 53 депутата из 101.
За нарушение физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.
Молдавский телеканал STV HD опросил молодых людей в городе Комрат, что они думают о запрете. Даже среди молодежи многие считают, что эту ленточку как символ победы нужно уважать.
Ранее в Германии запретили советские флаги и георгиевские ленты на пророссийских акциях.
А в Эстонии на границе аннулировали визы иностранцам, у которых нашли символику с буквой Z и георгиевские ленты.
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