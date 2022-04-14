В Молдове запретили георгиевскую ленточку и символы V и Z. Решение принято в окончательном, третьем чтении.

Об этом сообщил спикер парламента республики Игорь Гросу, передают РИА Новости.

Молдавский парламент в третьем чтении одобрил запрет на хранение и ношение георгиевской ленточки, изготовление и демонстрацию символов российского вторжения в Украину - V и Z.

Решение поддержали 53 депутата из 101.

За нарушение физическим лицам будет грозить штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.

Молдавский телеканал STV HD опросил молодых людей в городе Комрат, что они думают о запрете. Даже среди молодежи многие считают, что эту ленточку как символ победы нужно уважать.

Ранее в Германии запретили советские флаги и георгиевские ленты на пророссийских акциях.

А в Эстонии на границе аннулировали визы иностранцам, у которых нашли символику с буквой Z и георгиевские ленты.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.