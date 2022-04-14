Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий иностранным гражданам занимать должности в разведслужбах и в Вооруженных силах Украины.

Об этом 14 апреля сообщил в своем Телеграм-канале депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Приняли закон, разрешающий работать в разведке иностранцам. И от трех до пяти лет разрешается служить в ВСУ", - написал Гончаренко.

Карточка закона опубликована на сайте парламента. Документ называется "Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О разведке" и имеет номер 7240-1.

В обосновании необходимости принятия законопроекта сказано, что он разработан "в связи с необходимостью

усовершенствование законодательства Украины в сфере безопасности и обороны с целью обеспечения эффективного выполнения задач, возложенных на разведывательный орган Министерства обороны Украины в условиях противодействия и совершения отпора внешней агрессии РФ против Украины за счет мотивированной компоненты состава иностранцев и лиц без гражданства, принятых на военную службу этого органа". По мнению авторов проекта, такой шаг позволит усовершенствовать правовые и организационные основы

деятельности разведывательного органа Министерства обороны Украины, а также существенно

усилить возможности по выполнению возложенных на этот орган задач.

Цель законопроекта - развитие боевых и специальных способностей разведывательного органа Минобороны Украины для выполнения им заданий по назначению.

"Проектом закона предлагается внести изменения в закон Украины "О разведке", которыми предусмотреть право принятия лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства или лиц без гражданства на военную службу разведывательного органа Министерства обороны Украины", - сказано в пояснительной записке.

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